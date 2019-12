Lombardia: Consiglio regionale taglia costi della politica e, nel 2020, diventa "plastic free" (2)

- È proseguita così in modo significativo l’opera di semplificazione del corpo legislativo della Regione Lombardia all’insegna del principio che non servono troppe leggi, ma buone leggi. In questo senso, va segnalato anche l’incremento del lavoro di controllo e valutazione, effettuato dall’apposito organismo consiliare istituito dallo Statuto con l’obiettivo di monitorare e verificare l’efficacia delle norme regionali e di renderle sempre più rispondenti alle necessità per cui sono state pensate e predisposte. Con i risparmi della politica, sono stati attivati 35 tirocini formativi e di orientamento a favore di neolaureati, della durata di un anno, di cui 2 presso la sede di Bruxelles. In convenzione con PoliS Lombardia si sono concluse le selezioni per l’attribuzione di 4 borse di studio per attività di ricerca che verranno assegnate all’inizio del prossimo anno. È stata inoltre sottoscritta apposita convenzione con l’Università degli Studi di Milano per l’attivazione di 2 tirocini curriculari presso la Commissione speciale Antimafia. I posti disponibili per gli istituti del telelavoro e del lavoro agile nel corso dell’anno sono stati incrementati di 10 unità, passando dal 10 al 15 per cento dei posti in organico. (segue) (Com)