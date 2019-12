Lombardia: Consiglio regionale taglia costi della politica e, nel 2020, diventa "plastic free" (3)

- Nell’anno 2019 sono stati attivati e completati 68 corsi di formazione riservati al personale del Consiglio regionale, che hanno coinvolto 314 dipendenti. Il 2020 si aprirà con due significative e attese “visite” e un incontro particolare. L’Aula consiliare di Palazzo Pirelli ospiterà infatti l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini, la senatrice Liliana Segre e Alvin Berisha, il ragazzo lecchese di origini albanesi “rapito” dalla madre che lo aveva voluto con sé a combattere la jihad e che è stato liberato dopo delicate operazioni di intelligence in Siria. Alvin Berisha sarà accolto a Palazzo Pirelli in occasione della seduta di Consiglio regionale prevista per martedì 14 gennaio: per sollecitare la sua liberazione, il Pirellone era stato illuminato per più giorni con la scritta “Free Alvin”. A distanza di sei anni dalla visita del Cardinale Scola, la prima di un capo della Chiesa ambrosiana nell’Aula consiliare, martedì 28 gennaio Monsignor Mario Delpini terrà un discorso ai Consiglieri regionali e visiterà la sede del terzo parlamento nazionale. (segue) (Com)