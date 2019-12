Lombardia: Consiglio regionale taglia costi della politica e, nel 2020, diventa "plastic free" (4)

- Il programmato incontro con Liliana Segre, previsto per il 18 febbraio, nasce invece dall’approvazione quasi unanime di una mozione da parte dell’Assemblea regionale, un documento che ha manifestato stima e solidarietà alla senatrice. Dal 2020, infine, il Consiglio regionale diventa “plastic free”. La decisione è stata presa dall’Ufficio di Presidenza che ha aderito alla campagna “#IoSonoAMBIENTE” promossa dal Ministero dell’Ambiente. Dal prossimo anno Palazzo Pirelli si attrezzerà per il contenimento della produzione di rifiuti di plastica. Tra le misure approvate e deliberate, la decisione di acquistare 700 borracce da mezzo litro in acciaio, con inciso il logo dell’Assemblea regionale, che verranno fornite ai dipendenti e a tutte le altre persone che stabilmente varcano gli ingressi del Pirellone. Verranno installati poi idonei contenitori per promuovere la raccolta differenziata e posizionati nei vari piani di Palazzo Pirelli erogatori di acqua allacciati all’impianto di depurazione dell’acqua potabile, la cui salubrità è stata accertata da specifiche analisi chimiche e batteriologiche. Spariranno così durante le riunioni delle Commissioni bottiglie e bicchieri di plastica. l (Com)