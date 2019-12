Russia: Putin firma disegno di legge su multe per violazione legge sui media

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un disegno di legge che stabilisce le multe per la violazione della legislazione sui media identificati come "agente straniero" che stabilisce un'ammenda sino a 5 milioni di rubli (71 mila) in caso di gravi violazioni. È quanto si legge sul portale per le informazioni legali del governo russo. Il progetto di legge è stato presentato alla Duma di Stato (camera bassa del parlamento russo) nel 2017. I casi gravi si configurano in casi di ripetute violazioni, più di due volte l’anno, della legge sui media. Secondo il documento, una violazione della legislazione sui media "agente straniero" prescrive l'imposizione di un'ammenda amministrativa di 10 mila rubli (143 euro) ai semplici cittadini, 50 mila rubli (717 euro) ai funzionari pubblici e 500 mila rubli (7.177 euro) alle persone giuridiche. Una reiterata violazione della legge prescrive l'imposizione di ammende pari a 100 mila rubli (1.435 euro), 200 mila rubli (2.870 euro) e, in estrema istanza, 5 milioni di rubli rispettivamente a cittadini, funzionari e persone giuridiche. Nel novembre del 2017, Putin ha firmato una legge sull'assegnazione dello status di "agente straniero" per i media finanziati da Stati o organizzazioni straniere. La legge è stata redatta in risposta alla pressione esercitata sui media russi negli Stati Uniti. (Rum)