Napoli: assessore Menna, non siamo indifferenti di fronte a violenza omotransfobica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo condanna e preoccupazione, per quanto accaduto ieri: una donna trans è stata selvaggiamente picchiata al Centro direzionale di Napoli". Lo ha dichiarato l'assessore alle Pari opportunità Francesca Menna in seguito all'episodio di violenza perpetuato ai danni di una trans al Centro direzionale. "Si tratta di un primo grave episodio in una città storicamente aperta alla diversità come Napoli - ha proseguito l'assessore - e questo ci spinge tutti a riflettere. Non possiamo essere indifferenti di fronte a episodi di violenza e di matrice omotransfobica: alla vittima va tutta la solidarietà di questa Amministrazione, ma chiedo a chiunque si trovi ad essere testimone di comportamenti o discorsi pieni di odio verso le persone lesbiche, gay, bisessuali e trans, di denunciare, di reagire, di non essere indifferenti". "Dobbiamo batterci - ha concluso Menna - affinché tutti i luoghi siano sicuri, lontani da offese, disprezzo e violenze". (Ren)