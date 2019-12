Lombardia: Rolfi, al via osservatorio per promozione prodottti locali (2)

- "Saranno presenti - ha concluso l'assessore - tutti gli attori della filiera. Esistono già progetti virtuosi in Lombardia, si tratta solo di metterli a fattore comune, esportarli e creare una rete con i sindaci aiutandoli anche sotto l'aspetto burocratico. Questo osservatorio aiuterà anche a diffondere una nuova cultura dell'alimentazione, soprattutto nelle giovani generazioni. L'educazione è la prima soluzione contro lo spreco alimentare, perché contribuisce a dare valore sociale ed economico al cibo". In sintesi, l'Osservatorio avrà i seguenti compiti: lo studio dei capitolati riguardanti la ristorazione, in particolare in riferimento all'utilizzo dei prodotti locali, della stagionalità, della sostenibilità e della difesa della biodiversità; - lo studio dell'offerta dei prodotti a filiera corta che possono essere disponibili per l'inserimento nei capitolati d'appalto per la ristorazione collettiva; il mantenimento del monitoraggio negli anni sull'andamento dei capitolati per la ristorazione collettiva, soprattutto scolastica e ospedaliera; la formulazione di proposte per prevedere l'inserimento dei prodotti locali nei capitolati di ristorazione; l'analisi dei fabbisogni degli enti pubblici appaltanti il servizio di ristorazione; l'espressione di pareri e suggerimenti per la gestione degli appalti al fine di garantire l'impiego prevalente di prodotti agricoli che seguono la stagionalità della terra e che rispettano il principio della minore distanza di trasporto; l'analisi dei fabbisogni degli enti pubblici appaltanti il servizio di ristorazione; l'espressione di pareri e suggerimenti per la gestione degli appalti al fine di garantire l'impiego prevalente di prodotti agricoli che seguono la stagionalità. (Com)