Speciale difesa: Sahel, vertice straordinario G5 a Niamey

- I leader dei paesi del gruppo G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger) hanno tenuto ieri un vertice straordinario a Niamey per consultare il deterioramento della situazione della sicurezza nella regione, in particolare dopo l'attacco a un presidio militare nigerino che ha causato 71 morti. Il presidente mauritano, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, ha lasciato Nouakchott ieri mattina per Niamey in modo da prendere parte a questo summit. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha inviato il capo di Stato maggiore di Parigi a Niamey per partecipare al vertice. (Res)