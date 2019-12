Speciale difesa: Spagna, Thales monterà sonar su fregate spagnole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Thales ha firmato un contratto da 165,5 milioni di euro con il costruttore navale Navantia per equipaggiare con dei sonar cinque fregate F110 della marina spagnola. Lo riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che si tratta di un “bel successo” per Thales. “Montiamo bordo di una delle grandi marine della Nato, che fino ad oggi si riforniva dagli americani”, spiega Alexis Morel, vice-presidente di Thales. In particolare, il gruppo francese fornirà dei sistemi di ascolto acustico e un nuovo sistema di Sonar Captas. (Res)