Speciale difesa: Egitto, presidente Al Sisi, sicurezza nazionale correlata a sviluppi in Libia

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha affermato che la sicurezza nazionale del proprio paese è direttamente correlata agli sviluppi in Libia. L'Egitto “è stato colpito dalla situazione in Libia. Il ripristino dello Stato nazionale in Siria e in Libia risolverà molte delle crisi della regione”, ha dichiarato Al Sisi. (Res)