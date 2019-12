Turchia-Libia: commissione Esteri parlamento turco approva accordo su cooperazione militare

- La commissione per gli Affari esteri del parlamento turco ha approvato oggi l'accordo con la Libia sulla cooperazione militare firmato lo scorso 27 novembre a Istanbul dal presidente Recep Tayyip Erdogan e dal premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Il presidente della Commissione, Volkan Bozikir (deputato del partito Giustizia e sviluppo) ha annunciato che l’accordo verrà discusso il prossimo 18 dicembre in Parlamento. L’accordo di cooperazione militare tra Gna e Turchia è stato presentato lo scorso 14 dicembre al Parlamento per la ratifica. L’intesa, firmata insieme al controverso memorandum per la demarcazione dei confini marittimi (ratificato dal parlamento il 5 dicembre scorso), prevede una maggiore cooperazione nello scambio di personale, materiali, attrezzature, consulenza ed esperienza tra Gna e Turchia. In base all’intesa, la Turchia si impegna inoltre ad offrire sostegno all'istituzione di una Forza di reazione rapida per la polizia e le forze militari del Gna, rafforzando la cooperazione in materia di intelligence e nel settore della difesa. La scorsa settimana, il presidente turco Erdogan ha dichiarato che a seguito dell'accordo di cooperazione militare Ankara potrebbe prendere in considerazione l'invio di truppe in Libia in caso di esplicita richiesta da parte del governo di Tripoli.(Tua)