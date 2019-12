Milano: Procura chiede rinvio giudizio per saluti romani a corteo Ramelli, tra indagati Iannone e Castellini

- La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 28 persone indagate per apologia di fascismo per aver partecipato al rito del "presente" e aver fatto il saluto romano al termine del corteo dello scorso 29 aprile per l'anniversario della morte dell'esponente del Fronte della Gioventù Sergio Ramelli, aggredito a Milano il 13 marzo del 1975 da un gruppo di Avanguardia Operaia e morto successivamente in ospedale. Tra gli indagati, nell'ambito dell'inchiesta della Digos di Milano coordinata dai pm Alberto Nobili e Enrico Pavone, ci sono Duilio Canu, vicesegretario nazionale di Forza Nuova, Luca Bolis, segretario milanese di Forza Nuova, Luca Cassani, esponente di Lealtà e Azione e del comitato organizzatore del corteo, Luca Castellini, leader degli ultrà dell'Hellas Verona e responsabile veronese di Forza Nuova, Gianluca Iannone, fondatore e presidente di Casapound Italia e Francesco Polacchi, esponente di Casapound Italia ed editore di Altaforte Edizioni. (segue) (Rem)