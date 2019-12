Milano: Procura chiede rinvio giudizio per saluti romani a corteo Ramelli, tra indagati Iannone e Castellini (2)

- I 28 indagati, identificati tra i circa 1.000 partecipanti al corteo, sono accusati di avere violato la legge Scelba per avere compiuto "manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, quali la chiamata del 'presente' effettuata da Luca Cassani per ben tre volte, cui tutti i presenti rispondevano gridando 'presente' e, tenendo il braccio destro e il palmo della mano destra rivolti verso l'altro, contestualmente effettuando il saluto romano". Inoltre per Roberta Capotosti, esponente di Casapound Italia e del comitato organizzatore del corteo insieme a Cassani e Alfredo Durantini di Forza Nuova, è stato richiesto il rinvio giudizio per avere violato le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza per avere fatto in modo che il corteo, che doveva svolgersi in modo statico, si muovesse "lungo il percorso non autorizzato fino a via Paladini 15", dove si trova il murale in ricordo di Ramelli. La sera del 29 aprile 2019 la questura di Milano aveva concesso che i manifestanti arrivassero a piedi camminando sul marciapiede fino a via Paladini. La decisione era stata presa dopo quasi due ore di stallo dove oltre 500 manifestanti erano rimasti fermi dietro al cordone di sicurezza delle forze dell'ordine in viale Romagna all'altezza di largo Ferravilla dopo alcuni tafferugli e brevi cariche di alleggerimento. A condurre la trattativa per sbloccare la situazione di impasse con i funzionari dell'ordine pubblico erano stati i parlamentari di Fratelli d'Italia, Marco Osnato e Carlo Fidanza e i consiglieri regionali Massimiliano Bastoni e Viviana Beccalossi rispettivamente della Lega e del gruppo Misto. (Rem)