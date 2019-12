Firenze: domani in Prefettura riunione del tavolo permanente per il contrasto allo spaccio di droga

- Domani, alle ore 9.30, presso la Prefettura di Firenze (Palazzo Medici Riccardi, Sala dello Stemma, via Cavour, 1) si terrà la prima riunione del “Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti”. Il Tavolo ha lo scopo di procedere all’analisi congiunta dei dati del fenomeno nell’area metropolitana e a una mirata valutazione in ordine all’attivazione di iniziative che possano concorrere a garantire una più efficace capacità di risposta, da calibrare alle specifiche caratteristiche delle diverse aree cittadine in base alle concrete evidenze e ai dati rilevati. All’incontro, presieduto dal prefetto di Firenze Laura Lega, parteciperanno sindaco metropolitano e sindaci della provincia, vertici della magistratura, delle forze dell’ordine, della Asl, del mondo della scuola, degli ordini professionali.(Ren)