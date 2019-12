Serbia-Italia: ministro Joksimovic, visita Amendola dimostra sostegno Roma ad allargamento Ue

- La visita in Serbia del ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola dimostra quanto l'Italia in modo sincero e attivo sostenga il processo di allargamento dell'Unione europea: lo ha detto oggi il ministro serbo per l'Integrazione europea, Jadranka Joksimovic, in un punto stampa congiunto al termine dell'incontro con Amendola avvenuto oggi presso la sede del governo di Belgrado. "I nostri rapporti bilaterali sono davvero ad un livello molto alto, abbiamo avuto delle visite importanti nel corso di quest'anno", ha detto Joksimovic auspicando un ulteriore rafforzamento della cooperazione in tutti i settori. (segue) (Seb)