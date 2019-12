Serbia-Italia: ministro Joksimovic, visita Amendola dimostra sostegno Roma ad allargamento Ue (2)

- "Quello che è particolarmente importante nel caso della visita del ministro Amendola è che abbiamo avuto una conversazione sincera sul futuro della politica di allargamento e su come l'Italia vede questo processo, e in che modo concreto possiamo ulteriormente avanzare", ha detto ancora il ministro serbo ricordando che Roma è tra i sedici paesi Ue che hanno firmato la lettera inviata alla Commissione europea nella quale si sostiene il proseguimento del processo d'integrazione dei Balcani occidentali. Il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola ha avviato oggi una visita di due giorni a Belgrado. Nel corso della giornata sono previsti incontri, oltre che con Joksimovic, con la premier serba Ana Brnabic e con il ministro degli Esteri Ivica Dacic. Nella giornata di domani è previsto un incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic. (Seb)