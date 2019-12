Lombardia: Magoni, nostro territorio pronto a diventare protagonista del turismo scolastico, (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Lombardia è unica - ha detto ancora Magoni - e merita di essere conosciuta ed apprezzata sin dalla giovane età. Ecco perché i nostri territori sono le mete ideali per le gite delle scuole: per unire divertimento e insegnamento, memoria e futuro, in una scelta lungimirante per i nostri figli". In tal senso, l'assessore Magoni intende avviare un'azione di promozione pluriennale che punti a riposizionare la Lombardia come destinazione innovativa ed emergente rispetto ad altre mete italiane ed estere. Tra gli obiettivi specifici: far conoscere le destinazioni "nascoste" (culturali, storiche e naturali), valorizzare le opportunità sul fronte dell'alternanza scuola-lavoro, promuovere i territori in chiave esperienziale, puntare sugli aspetti legati alla sicurezza delle destinazioni meno conosciute. "Obiettivi che potremo raggiungere solo lavorando in sintonia con il sistema turistico regionale - ha concluso l'assessore - coinvolgendo operatori e professionisti del settore, in modo da formulare strategie in grado di soddisfare le esigenze dei diversi istituti scolastici e allo stesso tempo permettendo ai ragazzi di vivere il turismo scolastico in Lombardia come un'esperienza indimenticabile. Un'esperienza in grado di coniugare innovazione, moda, design, itinerari enogastronomici ed eccellenze culturali e ambientali di valore internazionale". (Com)