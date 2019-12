Calcio: domani Leodori e Lotito presentano "Lazio eternal wonders", iniziativa promozione immagine Regione Lazio

- "Lazio eternal wonders", l'iniziativa di promozione della visibilità dell'immagine della Regione Lazio, sarà presentata domani, Martedì 17 dicembre, alle ore 12, presso la sala stampa dello Stadio Olimpico, viale dei Gladiatori ingresso Curva Sud, dal vicepresidente della giunta regionale del Lazio, Daniele Leodori e dal presidente della società sportiva Lazio, Claudio Lotito, in occasione dell'evento sportivo Juventus-Lazio di Supercoppa italiana di calcio 2019/2020 che si svolgerà il prossimo 22 dicembre a Riyadh in Arabia Saudita. All'iniziativa partecipa un calciatore della Ss Lazio, testimonial dell'evento. (Com)