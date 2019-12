Speciale difesa: India-Russia, al via fase operativa delle esercitazioni Indra-2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata in India la fase di attività operative delle esercitazioni Indra-2019 che il paese asiatico conduce con la Russia. Ad annunciarlo è stato il portavoce della Flotta russa del Pacifico Nikolai Voskresenskij. "La parte pratica dell'esercitazione militare Indra-2019 prende il via oggi nella base di addestramento di Babin, situato nello Stato dell'Uttar Pradesh, nonché nelle città di Marmagao e Pune", ha detto il portavoce. L'esercitazione militare si svolge in tre Stati indiani ed è iniziata lo scorso 11 dicembre. Le manovre proseguiranno sino al 21 dicembre e comprendono forze aeree, terrestri e navali di entrambi i paesi. Oltre 700 militari russi partecipano alle esercitazioni. (Rum)