Speciale difesa: Libia, forze Haftar ricevono elicotteri russi MI35 per offensiva su Tripoli

- L'Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar ha preso in consegna degli elicotteri da combattimento di fabbricazione russa MI35 che dovranno essere usati nell'offensiva in corso su Tripoli. Gli account sui social media vicini alle forze di Haftar hanno mostrato l'arrivo di questi velivoli nelle loro basi militari. Il nuovo elicottero trasporta 35 missili ed è adatto per svolgere compiti speciali, incluso il lavoro di sicurezza di gruppi di ricognizione ed evacuazione, e può gestire obiettivi a bassa quota, inclusi alcuni tipi di aeromobili. (Lit)