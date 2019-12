Speciale difesa: Montenegro acquisterà sistema di armi israeliano per 35 milioni di dollari

- La compagnia israeliana Elbit system consegnerà al Montenegro un sistema di armi dal valore di 35 milioni di dollari, in base a un accordo firmato tra i due paesi domenica. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "The Times of Israel", Elbit fornirà un sistema di controllo a distanza di armi che sarà integrato in veicoli leggeri tattici di produzione statunitense in dotazione alle forze armate montenegrine. L'accordo prevede la consegna del sistema e delle parti di ricambio, nonché una guida all'addestramento per l'esercito e il ministero della Difesa di Podgorica. L'accordo è stato firmato dal Direttorato per la cooperazione internazionale nel settore della Difesa israeliano (Sibat) e dal ministero montenegrino. Il direttore di Sibat, il brigadier generale Yaur Jykasm ha affermato che l'accordo "rispecchia il valore delle innovazioni israeliane nel settore della difesa, che si occupano di problemi che i nostri partner strategici e i nostri alleati possono affrontare". (Mop)