Speciale difesa: Irlanda, ordinati due aeromobili Airbus C295

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento della difesa irlandese ha annunciato l'acquisizione di due aeromobili da trasporto Airbus C295 nella configurazione per la sorveglianza marittima. Lo riferisce un comunicato stampa. Con questo nuovo ordine, l'Irish Air Corps diventerà il 33mo operatore a livello mondiale del C295. Entrambi gli aeromobili saranno equipaggiati con il Sistema Tattico Completamente Integrato (Fully Integrated Tactical System, Fits) e con particolari sensori all'avanguardia insieme alla nuova avionica Collins Aerospace Pro Line Fusion. "Siamo lieti di dare il benvenuto nella nostra famiglia di operatori C295 all'Irish Air Corps, questo nuovo ordine è un segnale di continua fiducia da parte di un'aeronautica militare che già opera due Airbus CN235", ha dichiarato Alberto Gutiérrez, Head of Military Aircraft di Airbus Defence and Space. (Com)