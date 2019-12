Speciale difesa: Putin, governo adotti tabella di marcia per attuare strategia nazionale

- Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il governo di adottare una tabella di marcia sull'attuazione della strategia nazionale di cooperazione in materia di difesa delineata lo scorso ottobre. È stato lo stesso Putin ad affermarlo oggi mentre ha presieduto una riunione della Commissione per la cooperazione tecnica-militare con i paesi stranieri. "Gli obiettivi e i compiti della strategia nazionale di cooperazione in materia di difesa e gli obiettivi chiave sono delineati nella strategia di cooperazione in materia di difesa adottata lo scorso ottobre. Chiedo al governo di adottare una tabella di marcia per attuare questa strategia", ha affermato Putin. Il capo dello Stato russo ha anche chiesto di espandere i diritti delle agenzie di cooperazione per la difesa nazionale per consentire loro di realizzare impianti all'estero per la produzione di pezzi di ricambio per le attrezzature militari esportate dalla Russia. (Rum)