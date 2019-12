Speciale difesa: Putin, Russia ha esportato armi per 13 miliardi di dollari dall'inizio del 2019

- La Russia ha esportato 13 miliardi di dollari di armi e attrezzature militari dall'inizio dell'anno: il dato è in crescita nonostante le sanzioni e la concorrenza sleale. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin oggi mentre ha presieduto una riunione della Commissione per la cooperazione tecnico-militare con i paesi stranieri. "L'esportazione di armi e attrezzature militari russe è in crescita. Quest'anno abbiamo esportato prodotti per un valore di 13 miliardi di dollari", ha detto Putin, secondo cui si tratta di un aumento di oltre 2 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo del 2018. La Russia ha firmato contratti per la consegna di circa 35 miliardi di rubli (558,6 milioni di dollari) di armi alle sette fiere internazionali sulla difesa che ha ospitato nel 2019, ha aggiunto Putin. "La Russia sta rafforzando la sua posizione nel mercato della difesa globale nonostante l'intensificazione delle sanzioni e della concorrenza sleale", ha affermato Putin. (Rum)