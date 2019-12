Speciale difesa: Russia, rinviata costruzione sottomarini con motore anaerobico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo non ha ancora stabilito su quale sottomarino verrà installato il primo propulsore anaerobico. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" Aleksander Buzakov, direttore generale dei cantieri dell'ammiragliato russo. In precedenza, il comando della Marina militare ha ripetutamente annunciato la possibilità di dotare i sottomarini del progetto 677 Lada di propulsori anaerobici, il cui sviluppo è stato condotto dall'Ufficio centrale di progettazione Rubin. "Dal punto di vista della produzione, i cantieri navali dell'ammiragliato sono pronti a costruire, installare e testare il sistema. L'ufficio di progettazione Rubin lo sta creando. Il cliente decide su quale nave verrà installato", ha affermato Buzakov. Il vantaggio principale è la maggiore invisibilità del sottomarino, che può restare a lungo immerso, senza dover affiorare per caricare le batterie. (Rum)