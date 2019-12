Campania: A. Cesaro (FI), fallito ennesimo tentativo M5s di infangare le istituzioni

- "La decisione di archiviazione adottata dal procuratore generale della Corte dei conti conferma la correttezza del nostro operato all'interno del Consiglio regionale campano: abbiamo cioè lavorato esclusivamente per la tutela dell'interesse pubblico e per individuare quei correttivi che possono permettere alla Regione Campania il contenimento e l'efficientamento della spesa pubblica". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "Sollevando un inutile polverone giustizialista e lanciando accuse ritenute dalla Procura contabile del tutto infondate - ha proseguito Cesaro - visto non c'è stata alcuna duplicazione di funzioni e la scelta di istituire la commissione partecipate era corretta, il Movimento 5 stelle ha fallito miseramente il tentativo di gettare discredito sulle istituzioni e ancor più sugli avversari". (Ren)