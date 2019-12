Speciale energia: viceministro russo Pankin, faremo il possibile per risolvere disputa gas con Ucraina

- Resta poco tempo per risolvere la disputa sul gas tra Russia e Ucraina, ma Mosca farà tutto il possibile per garantire che l'Europa non rimanga senza gas. Lo ha detto il viceministro degli Esteri Aleksander Pankin all’agenzia di stampa “Sputnik” a margine del consiglio ministeriale straniero dell'Organizzazione della cooperazione economica del Mar Nero (Bsec). "Ci resta poco tempo e ci sono alcuni segnali positivi, ma anche altri meno confortanti”, ha detto il viceministro. "Penso che la Russia, che da decenni è un fornitore affidabile di risorse energetiche per l'Europa, farà tutto il possibile affinché l'Europa non rimanga senza gas. E penso che anche i colleghi ucraini non si comporteranno in maniera egoista su questo problema", ha detto Pankin. Russia e Ucraina sono impegnate da tempo a negoziare l’estensione del contratto di transito del gas russo attraverso il territorio ucraino. L’accordo in vigore è in scadenza il 31 dicembre del 2019. (Gra)