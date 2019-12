Speciale energia: Saipem confermata nell'indice di sostenibilità FTSE4Good

- Saipem è stata confermata, per il decimo anno consecutivo, nell’indice azionario di sostenibilità FTSE4Good, a seguito della revisione semestrale della serie di indici azionari del London Stock Exchange che identifica le migliori imprese del mondo sui temi ambientali, sociali e di governance (Esg). Lo riferisce un comunicato stampa di Saipem. Marco Stampa, Corporate Sustainability Manager, ha commentato: “La notizia conferma ancora una volta l’apprezzamento da parte degli analisti di sostenibilità dei processi implementati da Saipem e della trasparenza nelle informazioni rese disponibili agli stakeholder, che ci pone tra i migliori in Italia e nel nostro settore". (Com)