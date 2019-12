Speciale energia: Naftogaz, con Mosca raggiunto accordo preliminare su transito gas

- Le autorità di Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo preliminare per il transito di gas naturale, e stanno continuando a discutere per concordare gli ultimi dettagli. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” il direttore generale della compagnia energetica ucraina Naftogaz, Yuriy Vitrenko, che ha incontrato a Vienna l’amministratore delegato dell’azienda russa Gazprom, Aleksej Miller. “Le consultazioni proseguono: ci sono degli accordi preliminari che stiamo discutendo, ma una versione definitiva non è stata ancora stabilita”, ha detto, sottolineando che “non abbiamo ancora deciso una data per il prossimo incontro sulla questione”. Russia e Ucraina sono impegnate da tempo a negoziare l’estensione del contratto di transito del gas russo attraverso il territorio ucraino. L’accordo in vigore è in scadenza il 31 dicembre del 2019. (Res)