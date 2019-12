Speciale energia: Naftogaz, ribasso prezzo gas possibile attraverso incremento produttivo

- Un abbassamento del prezzo del gas naturale in Ucraina potrebbe essere determinato da un incremento della produzione nazionale. Lo ha dichiarato il direttore esecutivo della compagnia energetica statale Naftogaz, Yuriy Vitrenko, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook. “Un calo di prezzo potrebbe essere ottenuto grazie ad un incremento produttivo e ad un rafforzamento dell’efficienza energetica”, ha scritto Vitrenko, aggiungendo che l’Ucraina “potrebbe esportare gas piuttosto che importarlo nel corso del 2020”. “In questo modo, il prezzo del gas che arriva ai nostri cittadini sarebbe molto più basso, e la questione non potrebbe più essere utilizzata come uno strumento per raggiungere i propri obiettivi politici”, ha scritto il direttore generale di Naftogaz. (Res)