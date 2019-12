Albania: terremoto, Emirati Arabi Uniti sosterranno anche processo di ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti continueranno a sostenere l'Albania nel processo di ricostruzione delle zone colpite dal forte terremoto dello scorso 26 novembre: lo ha detto lo sceicco Mohammed bin Zayed al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, nel corso di un incontro con Taulant Balla, presidente del gruppo parlamentare della maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama, in visita negli Emirati Arabi Uniti. Ringraziando il principe ereditario per la solidarietà espressa con l'Albania per il terremoto del 26 novembre, Balla ha sottolineato che "l'Albania sarebbe grata agli Emirati Arabi Uniti se potessero fornire un sostegno finanziario per la ricostruzione di migliaia di abitazioni, nonché scuole e centri sanitari danneggiati dal sisma". Il problema del sostegno di cui l'Albania necessita nella fase di ricostruzione, è stato oggetto di discussione anche negli altri incontri che Balla ha avuto con le autorità degli Emirati Arabi Uniti.(Alt)