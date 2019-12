Nord Macedonia: ambasciatore Ue, al momento non serve processo valutazione magistrati

- L'ambasciatore dell'Unione europea a Skopje, Samuel Zbogar, si è espresso in maniera piuttosto negativa sulla proposta del premier macedone Zoran Zaev per una valutazione dei giudici e dei procuratori del paese. La proposta di Zaev punterebbe ad esaminare il lavoro e la situazione finanziaria dei giudici e dei procuratori sulla falsariga del processo analogo svoltosi in Albania. Questo processo, secondo l'ambasciatore Ue, dovrebbe essere visto "come l'ultima spiaggia" e attualmente "non si riscontra l'esigenza di introdurlo".(Mas)