Ucraina: Oleksandr Novikov nuovo direttore Agenzia nazionale prevenzione corruzione

- Oleksandr Novikov è il nuovo direttore dell'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione (Nazpk) dell'Ucraina, un organismo indipendente che delinea e attua politiche per prevenire le frodi. Lo riferisce la stampa ucraina, secondo cui la commissione indipendente composta da sei membri nominata dal governo lo scorso ottobre. Novikov è stato sostenuto all'unanimità. La nomina sarebbe dovuta arrivare entro il primo gennaio, il giorno in cui il nuovo direttore dovrebbe assumere l’incarico. Il Nazpk è attivo dal 2016, ed è stato istituito per sradicare la corruzione insieme all'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina e alla Procura specializzata anticorruzione, dopo le proteste dell’Euromaidan che hanno portato al rovesciamento il presidente Viktor Yanukovych. (Res)