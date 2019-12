Commercio Roma: a gennaio fine mappatura postazioni Municipio I. Alfonsi, liberiamo 256 luoghi di pregio

- "Liberiamo 256 luoghi di pregio, perché questa è la somma delle postazioni per il commercio incompatibili all'interno degli ambiti individuati dal tavolo tecnico sul decoro nel municipio". L'annuncio è arrivato questa mattina dalla presidente de Municipio I, Sabrina Alfonsi che ha presentato insieme dell'assessore Tatiana Campioni la grande mappatura di tutti i posteggi di Commercio su aree pubbliche ubicate in tutto il territorio municipale, comprese anche le così dette rotazioni. Di queste 256 postazioni incompatibili, 83 sono già state ricollocate mentre per molte delle altre 173 sono in corso le verifiche per i ricollocamenti. Non per Piazza Vittorio: in questo caso 7 postazioni verranno rilocalizzate in via Napoli, ma per farlo si attende la determina del dipartimento. "Le postazioni compatibili - ha poi aggiunto la presidente - sono invece 226 di cui 83 che una volta erano incompatibili". Una ricognizione da cui partire per il completamento del riordino del commercio su aree pubbliche e che consentirà di far sparire dai luoghi di pregio del municipio, dal Colosseo ai Fori Imperiali, passando per Castel Sant'Angelo e Fontana di Trevi camion e postazioni. "Abbiamo dato un primo indirizzo con la delibera della scorsa settimana che riguarda gli ambiti 1 e 2 individuati dal tavolo del decoro, e dopo le feste faremo gli atti anche per gli altri ambiti". (segue) (Rer)