Commercio Roma: a gennaio fine mappatura postazioni Municipio I. Alfonsi, liberiamo 256 luoghi di pregio (2)

- Intanto per i primi due ambiti sono state individuate 26 postazioni incompatibili per quel che riguarda i camion bar; 52 postazioni incompatibili per gli urtisti; e 18 posteggi isolati fissi. Delle 26 postazioni riservate ai camion, 22 sono già state rilocalizzate, una verrà posizionata in piazza Bocca della Verità, una in piazza Ugo la Malfa, mentre per due postazioni non è stata individuata un'area. Delle 52 postazioni degli urtisti, 36 sono state trasferite in via San Gregorio, 1 in piazza Madonna di Loreto, 3 in piazza Vittorino Feltre, 2 in piazza Bocca della Verità e 1 in via Carlo Alberto. Altre nove saranno ricollocare un Via del Lavatore, via della Rotonda e piazza delle 5 Lune. 7 invece i posteggi isolati fissi ricollocati: 2 in piazza Trinità dei Monti, 4 in via Carlo Felice e una da rilocalizzare in via del Gambero. Analogo lavoro verrà effettuato per gli ambiti restanti e verrà "ultimato a gennaio", ha concluso. Accanto a questo lavoro di riordino, "abbiamo avviato la bonifica de Tebit, attraverso cui avviene il pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico che non viene aggiornato da dieci anni. Questo per valutare anche eventuali morosità, che se accertate per due semestralità comporta la decadenza dell'autorizzazione". Inoltre, "stiamo verificando le situazioni contributive e stiamo cercando di capire se alcuni posteggi assegnati non vengono utilizzati, perché dopo 4 mesi decade concessione". Cinquanta invece le postazioni anomale per cui è stata rifiutata la richiesta di regolarizzazione. "Non era mai stata fatta una mappatura grafica così puntuale per ogni singola postazione, di cui in passato non esistevano neanche le planimetrie", ha aggiunto la presidente sottolineando che "sulla base di questo lavoro faremo gli atti di riordino. Non presentiamo un progetto di carta ma una ricollocazione che può andare di pari passo con la realtà". (Rer)