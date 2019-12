Istat: Carfagna (FI), investimenti e progetti contro desertificazione Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, commenta i dati dell'Istat e in una nota afferma: "ci confermano che il nostro Paese sta perdendo il suo bene più prezioso: il talento e l'ingegno degli italiani. Negli ultimi dieci anni, 816 mila nostri connazionali sono emigrati all'estero. Più della metà di loro ha un titolo di studio medio-alto. La situazione è ancora più grave per il Mezzogiorno, che soffre anche il trasferimento dei propri laureati verso le Regioni del Nord. Un Paese che investe (seppure ancora troppo poco) nell'istruzione dei propri giovani non può accettare che queste risorse abbandonino la loro terra di origine - prosegue -. Servono risorse, progetti, una politica industriale seria e di lunga scadenza per evitare una desertificazione demografica, economica e culturale, soprattutto al Sud". (segue) (Com)