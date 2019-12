Istat: Carfagna (FI), investimenti e progetti contro desertificazione Sud (2)

- Per Carfagna, "il governo continua a gestire tutto ciò con una evidente approssimazione, affrontando solo le emergenze e preoccupandosi più della propria sopravvivenza che della vita degli italiani. La manovra è l'ennesima occasione persa in questo senso. Continuano a chiedere la fiducia al Parlamento, ma non si rendono conto - conclude - che così gli italiani perderanno del tutto la fiducia nelle istituzioni". (Com)