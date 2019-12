Legge Bilancio: Gelmini (FI), su cannabis maggioranza scarica sue fibrillazioni su Casellati

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, afferma: "il Movimento cinque stelle voleva fortissimamente introdurre in legge di Bilancio una norma che avrebbe reso legittima la vendita di prodotti a base di cannabis con principio attivo Thc al di sotto dello 0,5 per cento: fra le tante miserie di questa finanziaria - sottolinea in una nota -, sarebbe stata quella moralmente più disgustosa. La maggioranza si è lavata le mani - da registrare il silenzio assordante di Renzi, Franceschini e Zingaretti - e ha scaricato tutte le sue fibrillazioni sulla presidenza del Senato". Quindi, Gelmini continua: "Bene ha fatto la presidente Casellati a espungere l'emendamento in questione, con una decisione meramente tecnica, per la sua natura 'ordinamentale'. E' stato così bloccato questo pericoloso tentativo di legalizzazione delle droghe leggere. Ma il governo, anche da questa vicenda, ne esce fuori con le ossa rotte: da una parte propone tasse sulle bevande zuccherate per fini 'educativi'; dall'altra la sua maggiore forza politica vorrebbe le canne a gogò".(Com)