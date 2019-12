M5s: Manzo, scopo Team è facilitare continuino processo di crescita imprese

- Teresa Manzo, deputata stabiese del Movimento 5 stelle, è entrata nel Team del futuro del Movimento 5 stelle come membro nazionale dell'area tematica "Imprese". In merito Manzo ha dichiarato: "Ringrazio tutti coloro che hanno riposto la propria fiducia in noi. Il ''Team futuro' Imprese di cui faccio parte è stato scelto per dare il proprio contributo allo sviluppo del Paese. Una sfida nuova ed entusiasmante che non vedo l'ora di affrontare insieme a quelli che saranno i miei compagni di viaggio in questa avventura. Metteremo in campo le nostre diverse professionalità, ci confronteremo con altri portavoce, attivisti e imprenditori su un terreno comune da punti di vista diversi, ma con uno scopo comune: 'facilitare' e alleggerire il carico di lavoro al governo affinché le nostre imprese continuino nel loro processo di crescita". La deputata è poi passata a enumerare i 5 obiettivi del team: "il contrasto al fenomeno della delocalizzazione industriale; la valorizzazione e promozione del made in Italy; la creazione di una rete di collegamento tra imprese, istituzioni e territorio per il rilancio dello sviluppo locale e l'occupazione; il rilancio del sistema turistico, la valorizzazione e riqualificazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; la pianificazione su tutto il territorio nazionale di strumenti a disposizione delle imprese per la consultazione delle opportunità attive a sostegno del mondo produttivo". " Ora - ha concluso Manzo - inizia un'altra importante fase per il Movimento 5 stelle, che affronterò con entusiasmo e responsabilità, mossa come sempre solo ed esclusivamente dall'agire per il bene dei cittadini". (Ren)