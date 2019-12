Milano: De Corato, Sole 24 ore certifica città in ultima posizione per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati Istat elaborati dal Sole 24 Ore inerenti alla qualità della vita, Milano risulta essere ultima per quanto riguarda la sicurezza, scalzando la posizione del 2018 di Roma. "In un solo anno ha perso 16 posizioni: un dato sicuramente preoccupante - commenta l'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato-. Per quanto riguarda l'indice di criminalità, ovvero il totale dei delitti denunciati, la città meneghina si trova quest'anno al 107° e ultimo posto nella classifica con 7.017, 3 denunce ogni 100mila abitanti. Nello specifico Milano è 85esima per furti in abitazione (con 430,5 denunce ogni 100mila abitanti), 93esima per reati legati agli stupefacenti (85,7 denunce ogni 100mila abitanti), 97esima per furti di autovetture (277,9 denunce ogni 100mila abitanti), 104esima per violenze sessuali (14,8 denunce ogni 100mila abitanti), 105esima per estorsioni (26,1 denunce ogni 100mila abitanti) e 106esima per rapine e per truffe e frodi informatiche (rispettivamente 101,2 e 523,0 denunce ogni 100mila abitanti)”. “Anche per quanto riguarda l'ambiente - continua l'assessore- Milano ha perso tre posizioni: la città dove il 'green” è diventato uno slogan buono per ogni occasione, è passata dal 2° posto del 2018 al 5° di quest'anno. Il sindaco Giuseppe Sala, dovrebbe comprendere che ai cittadini milanesi più che guidare le classifiche riguardanti la demografia e la cultura, interessa poter avere una città sicura. Soprattutto nelle periferie,- conclude l'esponente di Fratelli d'Italia - poco importa primeggiare per affari e ricchezza, quando il sindaco si dimentica della sicurezza dei milanesi e diventa rischioso anche solo camminare per strada, specialmente negli orari notturni" (Com)