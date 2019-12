Donbass: colloquio telefono Putin-Merkel, positivo vertice Formato Normandia di Parigi

- Il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Angela Merkel hanno discusso lunedì al telefono del recente summit del Formato Normandia svoltosi a Parigi valutandolo positivamente. È quanto si legge in una nota del Cremlino. Tutta l’area orientale dell’Ucraina vive una situazione di profonda instabilità e incertezza dall’aprile del 2014, dopo che le autorità di Kiev lanciarono un’operazione militare per riprendere il controllo della regione dalle milizie delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk che sostengono l’indipendenza del Donbass. Negli ultimi mesi sono stati raggiunti progressi significativi riguardo l’attuazione degli accordi di Minsk del Gruppo di contatto trilaterale dell’Osce (Russia, Ucraina e le due repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk) e, soprattutto nel summit del Formato Normandia svoltosi il 9 dicembre a Parigi. Nello specifico, le autorità di Mosca e Kiev hanno concordato un pieno cessate il fuoco e organizzato un nuovo scambio di prigionieri da tenersi entro la fine dell'anno. Molto significativo anche il fatto che i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, si siano incontrati per la prima volta. (Rum)