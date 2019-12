Energia: colloquio telefonico Putin-Merkel, focus su su Nord Stream 2 e transito gas Ucraina

- Il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Angela Merkel hanno discusso telefonicamente della sicurezza energetica dell'Unione europea e della cooperazione nel settore del gas. È quanto si legge in una nota del Cremlino, secondo cui i due leader hanno affrontato questi temi nel contesto del gasdotto Nord Stream 2 e del transito del gas attraverso l'Ucraina dopo il primo gennaio. La Russia e l'Ucraina non hanno ancora concordato il transito del gas dopo la scadenza del contratto attualmente in vigore prevista il 31 dicembre prossimo. "Hanno affrontato diverse questioni relative alla cooperazione in materia di gas, che è importante per garantire la sicurezza energetica degli Stati membri dell'Ue, anche nel contesto delle prospettive di transito del gas naturale russo attraverso il territorio ucraino dopo il primo gennaio 2020 e l'attuazione del progetto del gasdotto Nord Stream 2", si legge nella nota. (Rum)