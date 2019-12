Speciale energia: Usa, rallentamento estrazione scisto causa declino attività economica

- La tecnica della fratturazione idraulica (detta fracking), per estrarre gas naturale e petrolio dalle rocce di scisto, ha reso gli Stati Uniti il principale produttore mondiale di petrolio, ha favorito l'economia nazionale e ha aiutato il paese a diventare un esportatore netto di greggio e prodotti petroliferi per la prima volta in decenni. Ma la rapida crescita della produzione degli ultimi anni sta progressivamente rallentando, causando un declino delle attività economiche negli Stati che maggiormente si erano arricchiti grazie al fracking. I cambiamenti, scrive il “Wall Street Journal”, sono evidenti nel Permiano la regione a cavallo tra Texas e New Mexico, che è stata il cuore del boom del fracking. La disoccupazione regionale è stata del 2,4 per cento ad ottobre, in aumento rispetto al recente minimo dell'1,9 per cento in aprile sebbene inferiore alla media nazionale del 3,3 per cento. Tuttavia, i lavoratori del settore petrolifero e del gas hanno iniziato a ridurre le loro ore di lavoro e l'occupazione alberghiera, negli hotel riconvertiti a residence per i lavoratori, è diminuita del 14 per cento nei primi 10 mesi dell'anno rispetto a un anno prima. (Res)