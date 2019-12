Speciale energia: Francia, l'ecologia industriale avanza lentamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'ecologia industriale avanza lentamente. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos” parlando dei sistemi di economia circolare che permettono alle aziende di condividere energia e servizi per diminuire le perdite. “La cosa più complicata è far venire le aziende la prima volta e convincerle che troveranno un interesse”,spiega Cyrielle Bonde responsabile dell'ecologia industriale per l'Agenzia per l'ambiente e per la gestione dell'energia (Ademe). Le iniziative in questo settore nel 2013 sono state 46, mentre oggi sono arrivate a 120. I progetti sono sostenuti finanziariamente per i primi tre anni dall'Ademe e dalle regioni che sviluppano le prime sinergie tra le imprese. Tra le operazioni più complesse c'è quella riguardante il recupero di calore e la valorizzazione delle materie. (Res)