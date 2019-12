Speciale energia: Spagna, Grenergy debutta oggi nel mercato continuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Greenergy, produttore di energia da fonti rinnovabili e specialista nello sviluppo, costruzione e gestione di progetti fotovoltaici ed eolici, debutta nel mercato continuo delle borse spagnole (Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia) in modalità "listing". Il prezzo di quotazione iniziale delle azioni Grenergy sarà di 16,1 euro, che rappresenta una capitalizzazione di circa 400 milioni di euro. La società raggiunge l'obiettivo dopo aver collocato "con successo" il 10 per cento del capitale sociale, rispettando così i requisiti di "free-float” stabiliti dalla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) per la sua quotazione nella Mercato continuo. (Res)