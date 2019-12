Speciale energia: Spagna, Endesa punta sulle rinnovabili nelle isole Canarie

- La compagnia spagnola Endesa ha presentato nell'ambito del vertice sul clima di Madrid un piano rinnovabile al 100 per cento per l'arcipelago delle isole Canarie nel 2040, dove attualmente l'energia delle isole per il 90 per cento di origine fossile e con una forte dipendenza dall'esterno. Secondo i calcoli della compagnia diretta da José Bogas, sarebbe necessario installare 450 megawatt (mw) rinnovabili all'anno, fino a raggiungere la cifra di circa 10.000 mw. Per fare ciò, sulla base dello studio della compagnia elettrica, sarebbe necessario un investimento di 7.000 milioni di euro per l'impiego di energie rinnovabili, 1.500 milioni per lo sviluppo di sistemi di accumulo di batterie e 450 milioni per il flusso di gas degli impianti durante periodo di transizione, per un totale, circa 9.000 milioni di euro. (Res)