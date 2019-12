Speciale energia: Spagna, asta servizio interruzione da mille megawatt da oggi al 20 dicembre

- In Spagna, l'assegnazione del servizio di interruzione della corrente elettrica per la prima metà del 2020 si terrà tra oggi e il 20 dicembre, con un asta da 1.000 megawatt (mw) di energia interrompibile per i grandi consumatori di elettricità, che rappresenta meno di metà dei 2.340 mw assegnati nell'ultima vendita. Saranno disponibili, scrive il quotidiano “Expansion”, solo blocchi di produzione da 5 mw, per un totale di 200 da mettere all'asta, quindi non ci saranno blocchi da 40 mw, i più importanti per la grande industria. Il servizio di interrompibilità è uno strumento a disposizione di Red Eléctrica de España (Ree), in qualità di operatore di sistema, per garantire una fornitura di elettricità nazionale di qualità in ogni momento. Con questo servizio, le grandi società di elettricità si impegnano a ridurre il loro consumo elettrico quando il sistema lo richiede. (Res)