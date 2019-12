Speciale energia: Oman-Cina, Nama vende quota in Oman Electricity Transmission ad azienda cinese

- La Società elettrica statale dell'Oman (Nama) ha venduto alla Compagnia statale per la rete elettrica cinse la propria quota del 49 per cento in Oman Electricity Transmission Co. Lo ha dichiarato il portavoce della Nama, Mansoor Al Hinai, precisando come l'accordo per oltre 1 miliardo di dollari sia parte di una delle cinque privatizzazioni che Nama sta pianificando. (Res)