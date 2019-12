Speciale energia: Croazia, annunciato investimento di 540 milioni di euro nella raffineria di Fiume

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di sorveglianza della compagnia petrolifera Ina ha approvato la costruzione dell'impianto per la lavorazione di scorie pesanti nella raffineria di petrolio di Fiume (Rijeka) in Croazia. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Jutarnji list", l'investimento avrà un valore di 540 milioni di euro e si tratta "di uno degli investimenti maggiori in Ina nella storia recente". Il presidente del consiglio direttivo di Ina Sandor Fasimon ha affermato che "questa decisione trasformerà la raffineria di Fiume in un impianto moderno europeo, garantendo al contempo a Ina la posizione del leader di mercato". (Zac)