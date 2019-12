Edilizia: Miur, piano investimenti per scuole di 5,4 miliardi

- Scuole sicure. Ma anche scuole nuove e all'avanguardia. Sono stati presentati questa mattina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i progetti-pilota del primo piano per l'edilizia scolastica realizzati dal Miur grazie al contributo della Bei (la Banca europea per gli investimenti) e di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) che stipula i mutui con le regioni. Una sinergia di eccellenza e modello anche per altri Paesi. Alla presentazione sono intervenuti il Ministro Lorenzo Fioramonti e la Vice Ministra all'Istruzione Anna Ascani. Quasi 9 mila gli interventi in tutta Italia, per un investimento complessivo di circa 5,4 miliardi. Cinquemila circa i cantieri già chiusi o in via di chiusura. I progetti presentati riguardano l'adeguamento sismico, la messa in sicurezza e la manutenzione degli edifici. Ma anche scuole nuove su tutto il territorio nazionale con aule all'avanguardia, laboratori innovativi, istituti ad efficientamento energetico. (segue) (Com)