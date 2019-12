Edilizia: Miur, piano investimenti per scuole di 5,4 miliardi (2)

- Ad oggi, oltre il 70 per cento dei progetti risulta concluso per il primo piano avviato dal Miur. La Bei, con l'ausilio di un team tecnico appositamente nominato, ha proceduto ad effettuare sopralluoghi su un campione di 32 interventi. Quasi 2,5 i miliardi finanziati per un totale di oltre 5.570 interventi. In corso di attuazione il secondo piano che prevede quasi uno stanziamento di 2.979 milioni e più di 3.000 interventi. Il sistema di monitoraggio nazionale realizzato dal Miur, grazie a un investimento con i fondi Pon "Per la Scuola " 2014-2020 – Asse Governance –, si basa su un piano informativo che segue costantemente l'andamento dei cantieri per erogare così le risorse. È stato possibile, in questo modo, velocizzare i controlli e rendere possibili i pagamenti, ma anche fotografare per tempo le necessità, intervenendo anche con l'ausilio delle task force territoriali alla risoluzione delle criticità individuate. (Com)